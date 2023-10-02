Жерара Ларше в пятый раз избрали на пост председателя Сената Франции

Он набрал 218 из 320 голосов

ПАРИЖ, 2 октября. /ТАСС/. Председатель Сената (верхняя палата парламента) Франции Жерар Ларше переизбран на новый трехлетний срок. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице верхней палаты в соцсети X (ранее Twitter).

"Жерар Ларше избран председателем Сената, - отмечается в тексте. - За него было отдано 218 из 320 голосов".

Свои кандидатуры на этот пост выдвинули также лидер фракции социалистов Патрик Каннер (64 голоса), сенатор-коммунист Селин Цукерман (20 голосов) и глава группы "зеленых" в Сенате Гийом Гонтар (18 голосов).

Ларше, являющийся членом фракции правоцентристской партии "Республиканцы", возглавлял Сенат с 2008 по 2011 год. В 2014 году он был вновь избран на этот пост, который занимает по настоящее время. Нынешний мандат является пятым для 74-летнего политика.

Председатель избирается членами Сената сроком на три года после каждых выборов в верхнюю палату (последние выборы состоялись 25 сентября). Он обладает значительными конституционными полномочиями. Президент Франции обязан согласовывать с ним вопрос роспуска Национального собрания (нижняя палата парламента). Кроме того, председатель Сената назначает трех из девяти членов Конституционного совета (КС) - органа, осуществляющего контроль за соблюдением основного закона. Глава Сената может передать на рассмотрение в КС тот или иной проект или соглашение, которые он считает противоречащими конституции.

Председатель Сената также является и.о. президента Франции до выборов главы государства, если первое лицо не может по той или иной причине исполнять свои обязанности. В то же время глава Сената не обладает правом назначать референдум или распускать Национальное собрание.