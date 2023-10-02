Премьер Армении и председатель Еврокомиссии обсудили ситуацию в регионе

Стороны договорились продолжить дискуссии в рамках саммита Европейского политического сообщества

ЕРЕВАН, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили события в регионе и вопросы, связанные с ситуацией, сложившейся в результате перемещения армян из Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

"Премьер-министр Никол Пашинян и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор. Были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией, сложившейся в результате насильственного перемещения армян из Нагорного Карабаха, региональной ситуацией и повесткой сотрудничества Армения - ЕС", - говорится в сообщении.

Собеседники договорились продолжить дискуссии в рамках саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в Гранаде на этой неделе.