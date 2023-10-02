2 октября, 16:31

В Минобороны Азербайджана заявили об ударе со стороны Армении с помощью дронов

По информации министерства, азербайджанские подразделения потерь не понесли и приняли адекватные ответные меры

БАКУ, 2 октября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана заявило об ударе со стороны Армении, нанесенном с помощью квадрокоптеров по позициям азербайджанских военнослужащих на восточном участке армяно-азербайджанской границы. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана.

"2 октября с 17:20 до 18:00 подразделения ВС Армении, расположенные в направлении населенного пункта Азизли Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района. Кроме того, на позиции азербайджанской армии в указанном направлении были сброшены с боевого квадрокоптера взрывные устройства", - говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным министерства, азербайджанские подразделения потерь не понесли и приняли адекватные ответные меры. 

Теги:
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