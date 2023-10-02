ЕС обещает Киеву поддержку, но пока не дает денег. События вокруг Украины

Евросоюз пока не смог согласовать выделение Киеву €5 млрд военной помощи в текущем году, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Киеве.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала Украине всяческую поддержку на пути вступления в ЕС и провозгласила, что европейское "сообщество свободы" вскоре "будет простираться от Лиссабона до Луганска".

Великобритания передумала отправлять свои корабли в Черное море для разблокирования украинского зернового экспорта.

ТАСС собрал основную информацию о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за прошедшие сутки отразили 6 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях, а также продолжали наносить удары по позициям противника на запорожском, купянском и херсонском направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

Общие потери ВСУ составили порядка 400 военнослужащих.

Уничтожено несколько единиц бронетехники, включая боевую машину пехоты Bradley американского производства, и различные артиллерийские вооружения ВСУ, в том числе гаубица М109 Paladin и 2 артиллерийских системы М777 производства США.

Лондон поменял планы

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что "не ожидает отправки каких-либо кораблей королевских ВМС в Черное море для разблокирования экспорта украинского зерна", сообщил журналист газеты The Guardian.

Ранее в интервью газете The Sunday Telegraph Шэппс допустил возможность того, что в будущем корабли ВМС Великобритании станут помогать обеспечивать вывоз зерна с Украины морским путем.

Комментируя призыв бывшего министра обороны королевства Бена Уоллеса выделить киевским властям дополнительно £2,3 млрд ($2,8 млрд), Шэппс сказал, что "сейчас не время забегать вперед бюджетных процессов".

Помощь Украине

Евросоюз попросит США продолжать финансировать Украину, заявил Боррель по прибытии на встречу глав МИД стран сообщества в Киеве. Он добавил, что украинский конфликт является "экзистенциальной угрозой" для европейцев.

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни назвал "ошибкой" принятие временного бюджета США без мер поддержки Украины. "Думаю, что в этот момент мы должны работать в пользу Украины", - сказал он по прибытии в Киев. В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Таяни сообщил, что Италия готова помочь Украине в защите ее инфраструктуры грядущей зимой и работает над восьмым пакетом военной помощи для Киева. Он гарантировал поддержку Рима "на пути Киева к членству в ЕС".

Украина рассчитывает на продолжение помощи от США и работает с американскими партнерами в Конгрессе, чтобы она не прекращалась ни при каких обстоятельствах, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перед встречей министров иностранных дел. "Вопрос в том, что случилось в Конгрессе в прошлые выходные: это инцидент или система. Я считаю, что инцидент. <...> Мы сейчас работаем с обеими сторонами в Конгрессе, чтобы гарантировать, что такое не повторится ни при каких обстоятельствах", - сказал Кулеба.

Он также надеется, что результаты парламентских выборов в Словакии не повлияют на дальнейшее оказание помощи Украине.

Встреча в Киеве

Евросоюз пока не согласовал выделение Украине €5 млрд в качестве военной помощи в 2024 году, однако в Брюсселе надеются прийти к согласию до конца года, заявил Боррель по итогам встречи глав МИД. Сам факт ее проведения он назвал "сильнейшим жестом поддержки Украины". "Мы полностью едины", - сказал Боррель в ответ на вопрос о разногласиях в ЕС по ситуации на Украине. При этом из 27 глав МИД стран ЕС в Киев приехали 23. Польша, Венгрия, Швеция и Латвия были представлены заместителями или старшими дипломатами.

Громким заявлением отметилась в ходе встречи министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. "Будущее Украины - в Европейском союзе, в этом сообществе свободы. И скоро оно будет простираться от Лиссабона до Луганска", - провозгласила она.

По мнению главы МИД Украины, проведение подобной встречи в Киеве означает, что "Украина становится членом Европейского союза, этот процесс происходит прямо сейчас".

Коррупция на Украине

Бывший председатель Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков обвинил власть в растрачивании средств при создании "никому не нужного" англоязычного издания The Gaze. "Офис президента и правительство держат нас за дураков. Очередное тому свидетельство - 60 млн [гривен] ($1,63 млн - прим. ТАСС) на никому не известное и никому не нужное англоязычное СМИ The Gaze. Военные уже посчитали: это 60 новых пикапов или столько же 120-миллиметровых минометов для ВСУ", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По мнению Разумкова, речь идет не просто о расточительстве, а о "схеме распила денег, наглой и топорной".

Служба безопасности Украины в ответ на депутатский запрос сообщила, что "не видит признаков, свидетельствующих об уголовных правонарушениях" коллаборационистского характера в деятельности компаний, связанных с замглавы офиса президента Украины Ростиславом Шурмой. Об этом сообщил в своем Telegram-канале парламентарий Ярослав Железняк. Ранее украинские СМИ опубликовали расследование, согласно которому несколько энергетических фирм, принадлежащих лицам, близким к Шурме, получали необоснованные выплаты из госбюджета, при этом они вели деятельность на территориях, не подконтрольных киевским властям.

Высший антикоррупционный суд Украины принял первое решение о выплате вознаграждения за сообщение о коррупции. Как сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции, размер премии составил 13,3 млн гривен (около $360 тыс.).

Чиновники администрации президента США Джо Байдена серьезно обеспокоены уровнем коррупции на Украине, из-за которой западные страны могут отказаться от предоставления Киеву помощи, сообщила газета Politico со ссылкой на правительственный документ, оказавшийся в ее распоряжении. По данным издания, тема украинского взяточничества уже давно вызывает беспокойство у американских чиновников, вплоть до Байдена, но масштабы этой проблемы были "приуменьшены" после начала конфликта.

Обиделись на Маска

Высокопоставленные украинские политики и чиновники обиделись на Илона Маска, который высмеял постоянные просьбы Зеленского профинансировать Киев. На пост владельца соцсети X (ранее Twitter) отреагировали оскорбительными комментариями глава Верховной рады Руслан Стефанчук и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Впрочем, спустя некоторое время Подоляк отредактировал свой упрек в адрес "медийных личностей, иронизирующих на тему Украины", убрав из него упоминание о Маске.