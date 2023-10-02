2 октября, 16:35

Госдепартамент заявил о необходимости диалога держав по ядерным вопросам

Замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс отметила, что "это особенно актуально по мере того, как перспектива оказаться в 2026 году без каких-либо инструментов, обеспечивающих контроль над вооружениями тремя ведущими державами в этой сфере, становится все ближе"

ООН, 2 октября. /ТАСС/. Ядерные державы должны поддерживать диалог по практическим вопросам ядерной безопасности независимо от прочих обстоятельств, особенно на фоне истечения Договора СНВ-3 между РФ и США в 2026 году. Об этом заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

"Независимо от того, что еще происходит, ядерные державы обязаны вести между собой диалог по вопросам, связанным с контролем над ядерными вооружениями. Это особенно актуально по мере того, как перспектива оказаться в 2026 году без каких-либо инструментов, обеспечивающих контроль над вооружениями тремя ведущими державами в этой сфере, становится все ближе", - сказала она.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) был подписан в 2010 году и вступил в силу в феврале 2011 года сроком на 10 лет. В январе 2021 года его действие было продлено еще на пять лет. В феврале 2023 года Россия приостановила участие в договоре, хотя объявила о намерении придерживаться зафиксированных в нем размеров ядерных арсеналов. 

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