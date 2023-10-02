Белый дом заявил, что шаги республиканцев не способствуют помощи Украине

Американская администрация при этом готова помогать Киеву столько, сколько нужно, отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена настроена помогать Киеву столько, сколько нужно, но шаги республиканцев в Конгрессе не способствуют этому. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы намерены продолжать помогать Украине столько, сколько потребуется, - сказала она. - Президент заявил вчера, что то, что мы видели на примере последних действий республиканцев, не помогает нашим союзникам и партнерам".

Официальный представитель американского лидера затруднилась уточнить, какой объем бюджетных средств остается у исполнительной ветви власти США для оказания помощи Киеву. За точными данными она рекомендовала обращаться к Пентагону. При этом Жан-Пьер признала, что эти деньги не могут считаться долгосрочным решением. "Мы знаем, что этого достаточно для нас, чтобы удовлетворять срочные потребности Украины на поле боя в течение еще недолгого времени. Мы точно будем сохранять стабильными темпы поставок военной помощи. Однако это не долгосрочное решение", - заявила представитель Белого дома.