В ООН заявили, что в Карабахе может оставаться от 50 до 1 тыс. армян

Представитель генсека организации Стефан Дюжаррик отметил, что в ходе одного дня посещения региона миссия не обнаружила никаких признаков разрушения гражданской инфраструктуры, в том числе школ, больниц, хотя все магазины были закрыты

ООН, 2 октября. /ТАСС/. Число этнических армян в Нагорном Карабахе, по словам оставшихся в регионе людей, может составлять от 50 до 1 тыс. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Команда ООН услышала от представителей местных сообществ, что в Карабахе остается от 50 до 1 тыс. этнических армян", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что в ходе одного дня посещения региона, в ходе которого представители всемирной организации побывали в Ханкенди (Степанакерте), миссия ООН не обнаружила никаких признаков разрушения гражданской инфраструктуры, в том числе школ, больниц, хотя все магазины были закрыты.

"Они не услышали каких-либо сообщений о применении насилия к мирным жителям после заключения последнего перемирия. Они не обнаружили мертвый скот и домашних животных, а также разрушения сельскохозяйственной инфраструктуры", - добавил он.

Дюжаррик отметил, что команда ООН завершила поездку в Карабах, однако продолжает работать с правительством Азербайджана для наблюдения за ситуацией в регионе.