Вучич заявил о желании Сербии видеть большее присутствие KFOR на севере Косова

Президент республики выразил надежду на то, что это будет один из способов обеспечить безопасность сербов на севере региона

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Сербия не хочет конфликта вокруг Косова и выступает за большее присутствие сил KFOR на севере края для обеспечения безопасности сербов. Об этом заявил в интервью телеканалу CNN президент республики Александар Вучич.

"Нам не нужны никакие войны, никакие столкновения. Наоборот, мы хотим видеть, и я это подчеркиваю, большее присутствие KFOR в Косове, особенно на севере. Мы надеемся, что это будет один из способов обеспечить безопасность сербов на севере Косова", - сказал он.

Сербия привлечет к ответственности всех преступников на своей территории, заявил Вучич об ответственности виновных в перестрелке в Косове.