2 октября, 17:30

В Ереване сообщили о гибели армянского военного при обстреле со стороны Азербайджана

Еще двое получили ранения, сообщило Минобороны Армении

ЕРЕВАН, 2 октября. /ТАСС/. Подразделения ВС Азербайджана обстреляли автомобиль армянской армии, в результате чего один человек погиб, двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

"2 октября в результате обстрела ВС Азербайджана машины Вооруженных сил Армении, перевозившей еду для личного состава боевых позиций, с армянской стороны есть один погибший и двое раненых. Подразделения ВС Азербайджана также обстреляли машину скорой помощи, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что жизнь раненых военнослужащих вне опасности, они доставлены в военный госпиталь. 

Теги:
АзербайджанАрмения
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