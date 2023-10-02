Миссия ООН в Нагорном Карабахе заявила о необходимости укрепления доверия

Сотрудники организации в Азербайджане планируют продолжить посещения региона на регулярной основе, говорится в сообщении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов

ЖЕНЕВА, 2 октября. /ТАСС/. Посетившая Нагорный Карабах миссия ООН считает, что в сложившейся ситуации необходимо укреплять доверие, что потребует усилий всех сторон. Об этом говорится в распространенном в Женеве сообщении для прессы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

В этом управлении напомнили, что целью поездки миссии под руководством постоянного координатора ООН в Азербайджане Владанки Андреевой было "оценить ситуацию на месте и определить гуманитарные потребности" как оставшихся в Нагорном Карабахе жителей, так и тех, кто покинул свои дома. В Ханкенди (Степанакерте) представители ООН встретились с населением и ознакомились с обстановкой в сфере здравоохранения и образования. "Миссия была поражена тем, как внезапно местное население покинуло свои дома, а также страданиями, которые это, должно быть, им причинило", - констатировали в УКГВ.

Представители ООН "подчеркивают необходимость укрепления доверия и уверенности, отмечая, что это потребует времени и усилий со всех сторон", говорится в сообщении.

Сотрудники ООН в Азербайджане планируют продолжить посещения региона на регулярной основе. Организация "отвечает на нужды вновь прибывающих в центры приема в Армении [беженцев]".