Президент ОАЭ прибыл в Катар впервые после восстановления дипотношений

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посетит международную садоводческую выставку "ЭКСПО Доха - 2023"

ДУБАЙ, 2 октября. /ТАСС/. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Катар, чтобы посетить международную садоводческую выставку "ЭКСПО Доха - 2023" Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

Визит президента ОАЭ в Катар стал первым с момента восстановления дипломатических отношений между странами в июне 2023 года. Как отмечает агентство, президента в аэропорту Дохи встретил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

19 июня власти Катара и ОАЭ договорились восстановить дипломатические отношения, которые страны разорвали в 2017 году. Тогда Бахрейн, Египет, Йемен, Ливия, ОАЭ и Саудовская Аравия обвинили Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали разрыв отношений, экономические санкции и транспортная блокада Катара.

В январе 2021 года аравийские монархии и Египет подписали на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в городе Эль-Уля соглашение о прекращении всех разногласий с Катаром.