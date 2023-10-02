Bloomberg: Байден планирует заверить союзников в продолжении поддержки Киева

По данным агентства, президент США может совершить серию звонков 3 октября

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден планирует в ближайшее время совершить серию звонков представителям руководства стран-союзников, чтобы заверить их в продолжении поддержки Украины со стороны Вашингтона. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, звонки могут состояться во вторник. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала анонсировать какие-либо звонки союзникам "в настоящее время".

Ранее обе палаты американского парламента одобрили, а президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, то есть до 17 ноября. Документ не включает в себя помощь Украине. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет продолжать оказывать и увеличивать финансовую помощь Украине, независимо от того, что происходит в США.