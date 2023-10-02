В Конгрессе США заявили, что Киев лишился поддержки большинства в Палате представителей

Большинством голосов в нижней палате Конгресса сейчас обладают республиканцы

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Украина утратила поддержку со стороны большинства республиканской фракции в Палате представителей Конгресса США. С таким заявлением выступил член этой палаты американского парламента Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида).

"Украина потеряла поддержку со стороны большинства [представителей фракции] большинства [в нижней палате Конгресса]", - сказал Гетц. Большинством голосов в нижней палате Конгресса сейчас обладают республиканцы.

"При последнем голосовании в этой палате непосредственно по Украине на прошлой неделе "за" проголосовал 101 республиканец, "против" - 117", - отметил законодатель.

Конгресс США принял и американский президент Джо Байден подписал на выходных законопроект, позволяющий продолжать ассигнования на деятельность федерального правительства в условиях отсутствия согласованного государственного бюджета на начавшийся в стране 1 октября 2024 финансовый год. Однако по инициативе оппозиционной Республиканской партии США из этого документа были исключены положения о выделении Украине новой крупной финансовой помощи. Исполнительная ветвь власти запрашивала у законодательной в качестве дополнительных расходов в 2023 финансовом году $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на содействие Украине и ряду других стран в сфере экономики и безопасности. Эти или какие-либо схожие пункты не вошли в одобренный Конгрессом документ, который был подписан демократом Байденом в субботу вечером и обрел таким образом силу закона. Президент США утверждал в воскресенье, что Вашингтон продолжит выделение помощи Киеву, призвал республиканцев на Капитолийском холме поддержать инициативы такого рода.