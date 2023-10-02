ЕС определит в Гранаде стратегическую повестку до 2029 года и обсудит расширение союза

Мероприятие пройдет 6 октября

БРЮССЕЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите 6 октября в Гранаде определят стратегические приоритеты сообщества на 2024-2029 годы, а также обсудят будущее расширение ЕС и его последствия. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в письме, адресованном участникам предстоящей встречи.

"Эта встреча имеет большое значение: мы не только будем участвовать в конструктивном диалоге по наиболее актуальным проблемам, с которыми в настоящее время сталкивается наш союз, таким как миграция. Но эта встреча знаменует собой начало важного процесса размышлений о будущих приоритетах нашего союза. Наши дискуссии, которые начнутся в Гранаде, позволят нам коллективно наметить курс союза, определив его направление и цели на ближайшие годы. Результат нашего процесса размышлений в ближайшие несколько месяцев сформирует стратегическую повестку дня на 2024-2029 годы", - написал он.

"Неотъемлемая часть дискуссии касается будущего расширения Евросоюза и последствий, которые это расширение может повлечь за собой как для нас, так и для наших претендентов на членство. Крайне важно, чтобы мы обдумывали будущую динамику нашего союза, нашу политику и процесс принятия решений среди прочего, чтобы обеспечить дальнейший успех ЕС. В частности, мы рассмотрим важные вопросы, такие как: что мы делаем вместе, как мы принимаем решения, как нам сопоставить наши средства с нашими амбициями", - продолжил Мишель.

Глава Евросовета подчеркнул, что страны ЕС в Гранаде должны "оглянуться назад и критически оценить прогресс в укреплении европейского суверенитета, определить достижения, а также области, которые все еще требуют политических действий". "Это также время смотреть вперед, определять будущие проблемы, с которыми нам придется столкнуться, и определять нашу стратегию, чтобы использовать все возможности, которые открываются впереди, чтобы обеспечить устойчивость и конкурентоспособность ЕС в этой меняющейся геополитической среде", - добавил Мишель.

Неформальный саммит ЕС пройдет 6 октября в Гранаде в Испании, которая председательствует до конца года в Совете ЕС. Накануне, 5 октября, состоится третий саммит Европейского политического сообщества.