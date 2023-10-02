США исходят из того, что Путин не приедет на саммит АТЭС в Сан-Франциско

В Госдепе отметили, что будут учитывать санкции при рассылке приглашений на саммит

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты исходят из того, что президент России Владимир Путин не станет принимать участия в предстоящем в ноябре саммите АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Он не будет [присутствовать] в ноябре в Сан-Франциско. Думаю, мы все можем достаточно ясно [рассуждать] на этот счет", - сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства, имея в виду российского лидера.

"Мы говорили, что будем соблюдать свои обязательства как принимающая сторона [предстоящего саммита] АТЭС. Но мы [также] будем соблюдать свои санкционные правила и нормы при рассылке приглашений. Меня спрашивали [ранее об этом] в контексте других лиц. Кроме того, я бы сказал, что был бы очень удивлен, если бы Владимир Путин <...> захотел явиться на встречу в Сан-Франциско", - отметил Миллер.

Представитель Госдепа также не стал отвечать на вопросы о том, как бы Вашингтон реагировал, если бы Путин получил такое приглашение и приехал в США, в связи с решением Международного уголовного суда (МУС) об аресте российского лидера. Миллер пресек соответствующие попытки журналистов, заявив, что президента России не будет в Сан-Франциско. Кроме того, он не ответил на вопрос о том, будет ли Вашингтон приглашать на саммит главу российского МИД Сергея Лаврова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность участия российского лидера на этом саммите, заявил, что Кремль наверняка не будет ждать приглашения Путина на саммит АТЭС. Затем Песков уточнил, что Кремль еще не принимал никаких решений о возможном участии Путина в саммите АТЭС и предложил дождаться официальных заявлений американской стороны относительно этого предстоящего совещания.

Ранее МУС выдал ордер на арест главы российского государства и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. Теоретически он может быть исполнен, если российский лидер прибудет в одну из стран, где признают юрисдикцию МУС. В Москве отвергли подобные обвинения, назвали возмутительной даже "саму постановку вопроса", а также указали, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, поэтому его решения являются для РФ ничтожными.