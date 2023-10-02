Президент Египта выдвинул свою кандидатуру для участия в предстоящих выборах

Выборы пройдут 10-12 декабря

КАИР, 2 октября. /ТАСС/. Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах главы государства, намеченных на 10-12 декабря.

"Точно так же, как я ответил на призыв египтян раньше, сегодня я снова отвечаю на их призыв. Я решил выдвинуть свою кандидатуру от вашего имени, чтобы завершить осуществление мечты в новый президентский срок. Обещаю, что предстоящий период станет продолжением наших общих усилий ради Египта и его народа, и призываю всех египтян активно участвовать в президентских выборах", - сказал он, выступая на конференции "История Родины: между видением и достижениями", которая проходила в Каире.

"Мы находимся на пороге нашей новой республики. Мы вместе возобновляем наш завет работать, чтобы осуществить наши мечты ради Египта", - подчеркнул президент.

Ранее сотни тысяч египтян собрались на главных площадях столицы и других крупных городов, выступая за выдвижение ас-Сиси на новый президентский срок. Демонстранты с транспарантами в поддержку главы государства, его портретами и национальными флагами требовали продолжить в предстоящий период начатые президентом преобразования для развития и построения новой республики.

Избирательная комиссия будет принимать заявки от кандидатов на участие в предстоящих выборах с 5 по 14 октября, а окончательный список кандидатов на должность главы государства будет обнародован 9 ноября 2023 года. Тогда же официально начнется избирательная кампания кандидатов. Объявление предварительных результатов выборов намечено на 18 декабря.

Ас-Сиси возглавил Египет в 2014 году в результате выборов, на которых получил 96,91% голосов избирателей. В апреле 2019 года в Египте были приняты поправки, согласно которым президентский срок был увеличен с четырех до шести лет при сохранении ограничения на право одного переизбрания. Также была введена "переходная статья", продлившая президентские полномочия ас-Сиси еще на два года - до 2024 года, а также разрешившая ему переизбираться на третий срок. Кроме того, согласно поправкам, полномочия главы государства были расширены: с момента их принятия президент получил возможность назначать судей, в том числе Верховного конституционного суда, и генерального прокурора.