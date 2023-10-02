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Военная операция на Украине

WSJ: у Пентагона осталось $5,2 млрд на помощь Украине

По данным газеты, при нынешних объемах затрат этого хватит еще примерно на шесть месяцев

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Объем средств для оказания военной помощи Украине в распоряжении Пентагона составляет $5,2 млрд, при нынешних объемах затрат этого хватит еще примерно на шесть месяцев. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей американского военного ведомства.

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Издание отмечает, что это остатки средств, выделенных на поддержку Украины еще год назад. Таким образом, в ближайшее время прекращение военных поставок из-за споров вокруг закона о бюджете в США Киеву не грозит, однако нынешняя ситуация может сказаться на планировании. В любом случае, указывает издание, этих средств не хватит на финансирование операций украинских сил до принятия следующего бюджета.

Ранее обе палаты американского парламента одобрили, а президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, то есть до 17 ноября. Документ не включает в себя помощь Украине. Таким образом, в США предотвращена приостановка работы правительства. Она могла бы привести к невыдаче зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих, а также к прекращению действия множества госпрограмм. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
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