СМИ: военные США вывезли на свои базы в Ираке 165 цистерн с сирийской нефтью

По данным агентства SANA, вывезенная нефть была добыта на месторождениях, находящихся в руках курдских формирований "Силы демократической Сирии"

БЕЙРУТ, 2 октября. /ТАСС/. Американские оккупационные силы вывезли на территорию соседнего Ирака крупную партию сирийской нефти. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на очевидцев. По их информации, колонна из 95 нефтевозов проследовала под усиленной охраной в Ирак через контрольно-пропускной пункт "Эль-Йарубия".

Агентство отметило, что вывезенная нефть была добыта на месторождениях, находящихся в руках курдских формирований "Силы демократической Сирии" (СДС), которым оказывают поддержку США и их союзники по западной коалиции. Нефть будет доставлена на военные базы в Ираке.

Ранее конвой с 70 нефтевозами въехал на территорию Ирака через КПП "Эль-Махмудия".

26 сентября заместитель министра иностранных дел, постпред арабской республики при всемирной организации Бассам Саббаг, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, потребовал от имени сирийского правительства компенсации от США за похищенные нефтяные ресурсы и пшеницу.

По словам Саббага, сирийская сторона оценивает нанесенный США за последние годы экономический урон в $115 млрд. "Мы считаем, что Совбез ООН должен привлечь к ответственности США и заставить их компенсировать потери сирийскому населению, которое нуждается в продовольствии и топливе", - подчеркнул постпред.

Дамаск, указал он, требует возвращения под суверенитет сирийского государства захваченных нефтегазовых месторождений и прекращения поддержки Вашингтоном сепаратистских формирований на северо-востоке Сирии.