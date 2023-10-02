СМИ: центр беженцев в Утрехте переполнен из-за наплыва украинцев

Как сообщила газета NRC, руководство города бьет тревогу

ТАСС, 2 октября. Центр приема беженцев в нидерландском городе Утрехт переполнен из-за большого количества украинцев, власти бьют тревогу. Об этом сообщила газета NRC.

По ее данным, количество проживающих в центре украинцев сейчас в два раза превышает допустимое число мест для размещения.

Мэр Утрехта Шарон Дейксма заявил, что 99% пунктов для беженцев в стране заняты, и призвал регионы найти дополнительные места для их размещения, в противном случае приют для беженцев в его городе может быть закрыт.

В Нидерландах насчитывается более 82 тыс. мест для размещения беженцев, в то время как потребность в них составляет 90 тыс. Ожидается, что к 1 февраля 2024 года их число возрастет до 97 тыс., сообщает издание.

В апреле 2023 года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что в правительстве идут "интенсивные обсуждения" того, что делать с ростом числа соискателей убежища. Он не смог дать гарантию, что в 2023 году беженцам не придется спать на открытом воздухе в ожидании размещения, как это было в 2022 году.