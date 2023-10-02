Чехия выступила за скорейшее начало переговоров о вхождении Украины в ЕС

Министр иностранных дел республики Ян Липавский считает, что их необходимо начать этой осенью или в начале 2024 года

ПРАГА, 2 октября. /ТАСС/. Чехия рассчитывает, что Украина станет членом ЕС, и выступает за скорейшее начало переговоров о ее вхождении в состав сообщества. Об этом, как передает агентство CTK, на неформальном заседании Совета ЕС на уровне глав МИД в Киеве заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский.

"Переговоры между ЕС и Украиной, по мнению Чехии, должны начаться быстрей", - сказал министр. По его словам, переговоры нужно начать этой осенью или в начале будущего года.

"Это [переговоры о вступлении в ЕС] технический процесс, в ходе которого будет дана оценка, насколько Украина готова [стать членом сообщества], и станет понятно, где [у нее имеются недостатки], над которыми ей еще нужно работать. <…> Это забег на длинную дистанцию", - отметил Липавский.

Как сообщает на своем сайте пресс-служба внешнеполитического ведомства Чехии, министр заявил, что республика, как и весь Евросоюз, продолжит поддерживать Украину. "Проведение заседания Совета ЕС на уровне глав МИД непосредственно в Киеве является четким подтверждением того, что мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо, и одновременно исходим из того, что Украина присоединится к европейской семье", - указал Липавский.

Он также отметил оказываемую Чехией помощь Украине и достигнутый Киевом высокий уровень сотрудничества с чешскими компаниями. "Чехия многое делает для Украины. С [таким багажом] я с удовольствием приехал в Киев. Я подчеркнул, что чешские фирмы успешно поддерживают и снабжают украинскую армию, а также что мы и далее готовы сотрудничать [с Украиной]", - сказал министр.