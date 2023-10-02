Минск и Абу-Даби подписали меморандум о признании и обмене водительских удостоверений

Стороны также договорились о партнерстве по иным актуальным направлениям правоохранительной деятельности, представляющим обоюдный интерес

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Министры внутренних дел Белоруссии и Объединенных Арабских Эмиратов подписали соглашение о сотрудничестве и меморандум о взаимопонимании по вопросу взаимного признания и обмена водительских удостоверений. Об этом сообщила пресс-служба МВД Белоруссии.

"Сегодня министр внутренних дел Иван Кубраков [в ходе рабочего визита в ОАЭ] встретился с заместителем премьер-министра - министром внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Сейфом бен Заидом Аль Нахайяном. Главы ведомств двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности и противодействия терроризму и меморандум о взаимопонимании по вопросу взаимного признания и обмена водительских удостоверений. Стороны также договорились о партнерстве по иным актуальным направлениям правоохранительной деятельности, представляющим обоюдный интерес", - говорится в сообщении.

Во время переговоров Кубраков отметил, что проводимая Минском внешняя политика традиционно ориентируется на тесное конструктивное сотрудничество со странами Ближнего Востока. "Многие подходы Объединенных Арабских Эмиратов к решению международных проблем созвучны нашему видению. Страны имеют неисчерпаемый потенциал для развития взаимодействия по всем актуальным вопросам, в том числе в решении задач обеспечения безопасности и правопорядка", - сказал глава белорусского МВД.

По словам Кубракова, визит является прекрасной возможностью ознакомиться с опытом эмиратской стороны в противодействии преступности и позаимствовать лучшие начинания. Министр указал на то, что в ОАЭ сохраняется очень низкий уровень преступности, несмотря на значительный приток эмигрантов и разнообразие национально-этнического состава населения.