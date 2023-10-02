Штайнмайер заявил, что процесс объединения Германии продолжается

Президент ФРГ отметил, что все еще есть дисбаланс

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер указал на упущения в процессе выравнивания жизни на западе и востоке страны после объединения, но призвал не преуменьшать достигнутое.

"Германское единство остается нашей задачей, оно еще не завершено", - сказал президент в интервью телеканалу ARD. "Речь идет не только о материальной стороне, речь идет о чувстве равенства. И тут есть дисбаланс", - отметил он. Глава государства указал на относительно небольшое количество выходцев из ГДР на руководящих должностях в сферах бизнеса, науки и средств массовой информации.

"Многие восточные немцы чувствуют, что их не слышат и не видят, что их история не стала частью общей немецкой истории и что на западе [ФРГ] не было реального интереса к их жизненному пути", - полагает Штайнмайер. Он предложил жителям Германии "всем вместе самокритично взглянуть" на сложившуюся ситуацию.

В то же время президент отметил, что за последние три десятилетия в стране было достигнуто многое. "Мы не должны преуменьшать это, - заявил глава государства. - Мы достигли гораздо большего, чем думаем, но не так много, как могли бы".

Интервью Штайнмайера приурочено ко Дню германского единства, который будут отмечать во вторник. Этот день является национальным праздником страны. 3 октября 1990 года пять земель бывшей ГДР - Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия - вошли в состав ФРГ. Считается, что по уровню жизни эти территории до сих пор существенно отстают от других регионов.

Изначально праздник в честь объединения страны планировалось проводить 9 ноября - в день падения Берлинской стены. Однако от этой идеи было решено отказаться, поскольку дата связана с темным периодом в истории Германии: в 1923 году в этот день произошел "Пивной путч", попытка госпереворота, предпринятая Адольфом Гитлером и генералом Эрихом Людендорфом, а в ночь на 10 ноября 1938 года в десятках городов Германии прошли еврейские погромы - "Хрустальная ночь". По этой причине для праздника была выбрана иная дата - 3 октября, связанная с фактическим объединением ФРГ и ГДР в 1990 году.