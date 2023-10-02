МИД Польши считает, что налаживание отношений с Украиной требует "титанических усилий"

Глава ведомства Збигнев Рау заявил, что "украинская сторона точно найдет выход, если захочет"

ТАСС, 2 октября. Польско-украинские отношения входят в стадию, когда их восстановление потребует титанических усилий. Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау в эфире телеканала Polsat News.

"Чтобы вернуться к исходной точке, потребуются титанические усилия", - сказал глава польской дипломатии об отношениях двух стран. "Я не буду подсказывать властям Украины, что нужно сделать. У нас давние и сложные отношения. Украинская сторона точно найдет выход, если захочет", - считает министр.

Отвечая на вопрос о том, почему его не было на состоявшейся в понедельник в Киеве неформальной встрече глав МИД ЕС, Рау сказал, что "в отношениях между разными странами бывают периоды конъюнктуры и деконъюнктуры". "Если говорить об отношениях между Польшей и Украиной, то мы сейчас входим в фазу деконъюнктуры, и мое отсутствие - проявление этого процесса", - отметил он.

По словам главы МИД, у Варшавы и Киева разные интересы из-за спора вокруг транзита украинских зерновых, так как Польша, отстаивая интересы своих фермеров, запретила ввоз зерна с Украины на свою территорию. А после сделанных на Генассамблее ООН обвинений президента Украины Владимира Зеленского в адрес Польши отношение польского общества к украинской политике в отношении республики, как сказал Рау, "пошатнулось, если не сказать больше".

В последнее время Варшава и Киев обмениваются резкими заявлениями, переходящими в угрозы. Камнем преткновения стал вопрос поставок украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС. Польша в числе нескольких стран приняла меры, чтобы не допустить обвала цен на внутреннем рынке из-за потока украинского зерна. Однако для Киева, который обсуждает бюджет на следующий год с рекордным дефицитом, вопрос экспорта сельхозпродукции стоит очень остро.

Попытки Еврокомиссии урегулировать ситуацию пока не увенчались успехом. Киев подал жалобу во Всемирную торговую организацию, а Варшава напомнила, что транзит оружия и гуманитарной помощи на Украину осуществляется через польскую территорию. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил о готовности расширить список запрещенных к ввозу товаров с Украины, если ее власти продолжат накалять обстановку. Президент Украины Владимир Зеленский на сессии Генассамблеи ООН заявил, что страны ЕС путем ограничения поставок украинского зерна якобы "помогают России".