2 октября, 19:34

Заседание Совета ассоциации ЕС - Украина пройдет 1 декабря

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель рассказал о переговорах с премьер-министром и вице-премьером по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Денисом Шмыгалем и Ольгой Стефанишиной

БРЮССЕЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Очередное заседание Совета ассоциации ЕС - Украина пройдет 1 декабря. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в соцсети X (ранее Twitter).

"Состоялась важная дискуссия с [главой правительства Украины] Денисом Шмыгалем и [вице-премьером по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины] Ольгой Стефанишиной об украинском пути вперед к интеграции в ЕС. Мы договорились провести очередной Совет ассоциации ЕС - Украина 1 декабря", - написал он.

Боррель находится в Киеве с визитом в рамках состоявшегося в понедельник выездного заседания Совета ЕС на уровне глав МИД. По итогам встречи не было представлено каких-либо практических решений, в ней приняли участие 23 из 27 министров иностранных дел ЕС. Польша, Венгрия, Латвия и Швеция были представлены заместителями и старшими дипломатами. 

Теги:
УкраинаБоррель, ЖозепШмыгаль, Денис Анатольевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация