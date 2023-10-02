Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель рассказал о переговорах с премьер-министром и вице-премьером по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Денисом Шмыгалем и Ольгой Стефанишиной

БРЮССЕЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Очередное заседание Совета ассоциации ЕС - Украина пройдет 1 декабря. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в соцсети X (ранее Twitter).

"Состоялась важная дискуссия с [главой правительства Украины] Денисом Шмыгалем и [вице-премьером по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины] Ольгой Стефанишиной об украинском пути вперед к интеграции в ЕС. Мы договорились провести очередной Совет ассоциации ЕС - Украина 1 декабря", - написал он.

Боррель находится в Киеве с визитом в рамках состоявшегося в понедельник выездного заседания Совета ЕС на уровне глав МИД. По итогам встречи не было представлено каких-либо практических решений, в ней приняли участие 23 из 27 министров иностранных дел ЕС. Польша, Венгрия, Латвия и Швеция были представлены заместителями и старшими дипломатами.