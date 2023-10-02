CNBC: обвиняемый в коррупции сенатор США Роберт Менендес предстанет перед судом 6 мая

Как утверждает обвинение, законодатель и его жена "были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из штата Нью-Джерси" и получили "сотни тысяч долларов в качестве взяток"

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Судебное разбирательство в отношении обвиняемого в коррупции сенатора от штата Нью-Джерси Робертом Менендесом начнется 6 мая 2024 года. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNBC.

22 сентября прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила о выдвижении обвинений против Менендеса. Как утверждает обвинение, законодатель и его жена "были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из штата Нью-Джерси" и получили "сотни тысяч долларов в качестве взяток". Сенатор получал наличные деньги, золотые слитки, дорогие автомобили и прочие ценные вещи.

По версии прокуратуры, Менендес предоставлял чувствительную правительственную информацию и оказывал давление на сотрудников Министерства сельского хозяйства США, действуя в интересах Египта. В частности, он мог влиять на решения исполнительной власти, касающиеся военных продаж и помощи Египту.