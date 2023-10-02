Вучич планирует посетить форум "Один пояс - один путь" в сопровождении десятка министров

Президент Сербии также рассказал о намерении подписать на мероприятии около 30 новых соглашений

БЕЛГРАД, 2 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что планирует посетить в октябре Китай в сопровождении более чем 10 министров и подписать около 30 новых соглашений. Об этом сербский лидер заявил в эфире телеканала Happy.

"В Китай отправляемся 15-16 октября. Это будет большой визит. Мы летим самолетом [Airbus] A319. Летят, я думаю, 11 или 12 министров, подпишем порядка 30 соглашений с КНР. У меня будет двустороння встреча с [председателем КНР] Си Цзиньпином", - отметил Вучич, добавив, что не исключает также возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Третий международный форум "Один пояс - один путь" состоится в октябре. Президент РФ Владимир Путин подтвердил намерение принять в нем участие.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государства и более 30 международных организаций.