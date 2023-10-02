Зеленский заявил, что в Киев приехали все главы МИД стран ЕС, хотя четырех из них не было

Так, Швецию и Латвию представляли государственные секретари МИД, Польшу - замминистра, а Венгрию - замгоссекретаря МИД

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на прошедшее в понедельник в Киеве выездное заседание Совета ЕС на уровне глав внешнеполитических ведомств прибыли все министры иностранных дел стран - членов сообщества, тогда как в действительности четверо из них отсутствовали.

"Были [на встрече в Киеве] все министры иностранных дел стран-членов, представители Еврокомиссии, верховный комиссар по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель", - сказал украинский лидер в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Однако ранее телеканал CNN сообщил, что только 23 министра иностранных дел Евросоюза приехали в Киев, от четырех стран в украинскую столицу прибыли чиновники рангом ниже. Так, Швецию и Латвию представляли государственные секретари МИД, Польшу - замминистра, а Венгрию - замгоссекретаря МИД.

Помимо этого, Зеленский заявил, что заседание "фактически" прошло на территории Евросоюза, хотя Украина не является членом сообщества. "Такой выездной формат работы этого совета [был организован] впервые за пределами Европейского союза. Но это формально вне границ [Евросоюза]. Все мы знаем, что это только вопрос времени, когда Украина станет членом ЕС. Так что фактически заседание прошло уже в ЕС", - утверждал он.

По итогам встречи Совета ЕС на уровне глав внешнеполитических ведомств в Киеве не было представлено каких-либо практических решений. При этом Боррель на пресс-конференции заявил, что сам факт поездки министров на Украину - "это сильнейший жест поддержки Украины".