США не стали комментировать утверждения об этнических чистках в Карабахе

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон "крайне серьезно относится к утверждениям об этнических чистках и геноциде"

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не могут ничего сказать относительно утверждений о проведении этнических чисток в Нагорном Карабахе. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, США "крайне серьезно относятся к утверждениям об этнических чистках и геноциде". "Но, как и всегда, вынесение вердикта по вопросам геноцида или этнических чисток требует обстоятельного процесса, основанного на доказательствах. На данный момент я не могу озвучить каких-либо заключений на этот счет", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Миллер подчеркнул, что США выступают за скорейшее формирование международной мониторинговой миссии для Нагорного Карабаха.

Ранее на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что в ближайшие дни в Карабахе не останется армянского населения. Он заявил, что "это прямая акция этнической чистки и депортации". МИД Азербайджана отверг обвинения Пашиняна в проведении азербайджанскими властями этнических чисток в Нагорном Карабахе.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале военной операции. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлахе прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.