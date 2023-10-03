Спикер Палаты представителей опроверг наличие сделки по Украине с Белым домом

Кевин Маккарти прокомментировал ситуацию вокруг бюджетных договоренностей в Соединенных Штатах и дальнейшей судьбы помощи Вашингтона Киеву

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Кевин Маккарти опроверг выводы о заключении с американским президентом демократом Джо Байденом закулисной договоренности, направленной на продолжение оказания крупной финансовой помощи Украине.

"Нет никакой сепаратной сделки. Так что я не знаю, кто поднимает эту [тему]", - заявил в понедельник журналистам законодатель, комментируя ситуацию вокруг бюджетных договоренностей в США и дальнейшей судьбы помощи Вашингтона Киеву.

Кроме того, спикер нижней палаты Конгресса подчеркнул, что не расценивает высказывания Байдена на этот счет как намек на выработку какой-то тайной сделки между демократами и республиканцами. "Совершенно не считаю, что президент имел это в виду", - сказал Маккарти, который занимает третий по значимости пост в государственной иерархии США. "Считаю, что Украина важна. Всегда поддерживал предоставление Украине оружия. Но это не отправка денег Украине. Это предоставление Украине оружия для защиты. Однако думаю, что важно <...> решить вопрос о [южной] границе [США]", - отметил законодатель. "Приоритетное значение [в сравнении с продолжением помощи Украине] имеет американская граница", - подытожил Маккарти.

Конгресс принял и Байден подписал на выходных законопроект, позволяющий продолжать ассигнования на деятельность федерального правительства в условиях отсутствия согласованного государственного бюджета на 2024 финансовый год, начавшийся в стране 1 октября. Однако по инициативе оппозиционной Республиканской партии из этого документа были исключены положения о выделении Украине новой крупной финансовой помощи. Исполнительная ветвь власти запрашивала у законодательной в качестве дополнительных расходов в 2023 финансовом году $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на содействие Украине и другим странам в сфере экономики и безопасности. Эти или какие-либо схожие пункты не вошли в одобренный Конгрессом документ, который был подписан Байденом в субботу вечером и обрел таким образом силу закона.

Байден дома утверждал в воскресенье, что Вашингтон продолжит выделение помощи Киеву, призвал республиканцев на Капитолийском холме поддержать инициативы такого рода. При этом на вопрос о том, как он сможет доверять Маккарти в случае достижения какой-либо новой сделки в будущем, Байден ответил: "Мы только что заключили ее по Украине. Так что увидим".

Репортеры попросили в понедельник главу администрации прояснить эти заявления, уточнить, существует ли некая договоренность с Маккарти, но он проигнорировал их вопросы.