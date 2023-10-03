2 октября, 22:04

В Норвегии вступил в силу запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией

AP Photo/ Charlie Riedel
© AP Photo/ Charlie Riedel

Ограничения затрагивают авто вместимостью до девяти сидячих мест

СТОКГОЛЬМ, 3 октября. /ТАСС/. Запрет на въезд на территорию Норвегии автомобилей с российской регистрацией, ранее анонсированный министерством иностранных дел королевства, вступил в силу.

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Ограничения начали действовать с полуночи 3 октября по норвежскому времени (01:00 мск). Они затрагивают автомобили вместимостью до девяти сидячих мест.

Исключение из запрета делают для проживающих в России подданных королевства и граждан Европейской экономической зоны (к ней относятся страны ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн), а также членов их семей. Кроме того, ограничения не затрагивают дипломатические автомобили и экстренные гуманитарные случаи (острое заболевание, смерть или похороны близкого родственника).

Норвегия не является членом Евросоюза. При этом в Осло поддержали большую часть санкционных мер Брюсселя, в том числе 11-й пакет санкций в отношении России.

До введения запрета на въезд КПП "Стурскуг" на российско-норвежской границе был популярной точкой транзита в соседние страны, в первую очередь Финляндию. Оба государства входят в состав Шенгенской зоны с единым пограничным контролем. Как сообщило норвежское издание The Barents Observer со ссылкой на данные иммиграционной службы королевства, в августе границу Норвегии с РФ пересекло 6 700 человек. Это на 23% больше по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года.

  

Теги:
НорвегияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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