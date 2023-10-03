Глава МИД Гаити выступил за скорейшую отправку вооруженной миссии в страну

Жан Виктор Женеюс подчеркнул, что она должна обладать подавляющей силой для противодействия бандам

ООН, 3 октября. /ТАСС/. Гаити рассчитывает, что международная миссия по содействию безопасности прибудет в страну как можно раньше. Об этом заявил министр иностранных дел Гаити Жан Виктор Женеюс журналистам по итогам заседания Совета Безопасности ООН, на котором была одобрена отправка вооруженной миссии в Гаити.

"Мы выступаем за то, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал он, но конкретных сроков называть не стал.

Глава МИД Гаити также не смог ответить на вопрос о точной численности миссии. Отвечая, считает ли он достаточным 1 тыс. человек, как, согласно источникам во всемирной организации, предлагает Кения, министр заявил: "Нам нужно столько, сколько необходимо для того, чтобы справиться с бандами".

Женеюс не стал конкретизировать, какое именно вооружение получит миссия. "Она должна обладать подавляющей силой для противодействия бандам", - сказал он.

Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию о создании вооруженной миссии по содействию безопасности в Гаити. Как ожидается, представители миссии будут вооружены. При этом некоторые параметры ее работы на данный момент остаются не ясны.

Мандат миссии одобрен на один год с возможностью дальнейшего продления на такой же срок. Основную роль в комплектовании контингента сыграет Кения. США, как ожидается, окажут финансовую помощь.