Постпред Кении при ООН сообщил, что детали миссии в Гаити представят в ближайшие недели

Мартин Кимани также призвал страны организации предоставить персонал, снаряжение и логистическую поддержку для работы миссии

ООН, 3 октября. /ТАСС/. Кения в ближайшие недели представит Совету Безопасности ООН детали миссии по содействию безопасности в Гаити. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Кении при всемирной организации Мартин Кимани.

"В ближайшие недели Кения вместе с другими участвующими странами проинформирует Совет о конкретной подготовке к размещению миссии", - сказал он.

Кимани также призвал страны ООН предоставить персонал, снаряжение и логистическую поддержку для работы миссии.

Ранее в понедельник Совет Безопасности ООН одобрил создание миссии по содействию безопасности в Гаити. Однако несколько параметров ее работы, в частности, количественный состав, вооружение, сроки размещения остаются не ясны.