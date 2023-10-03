Губернатор Калифорнии назначил нового сенатора вместо умершей Дайэнн Файнстайн

Им стала экс-советница вице-президента США Камалы Харрис Лафонза Батлер

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом назначил экс-советницу вице-президента США Камалы Харрис Лафонзу Батлер на место сенатора Конгресса Дайэнн Файнстайн, которая умерла в конце сентября в возрасте 90 лет.

"Губернатор Ньюсом сегодня объявил о том, что выбрал Лафонзу Батлер <...> на место покойного сенатора США Дайэнн Файнстайн", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте местного правительства. Ньюсом рассчитывает, что Батлер продолжит дело Файнстайн и будет "бороться в Вашингтоне за все население Калифорнии", в том числе в сфере защиты репродуктивных прав и борьбы с насилием, связанным с применением огнестрельного оружия.

"Для меня стало честью выдвижение губернатором Ньюсомом на пост сенатора США от штата, который я давно называю своим домом. Я польщена доверием губернатора. Лидерство и наследие Дайэнн Файнстайн безграничны. Я постараюсь сделать все, чтобы почтить ее, посвящая свое время и энергию, чтобы служить народу Калифорнии и этой великой страны", - заявила сама Батлер.

Файнстайн являлась самым пожилым из действующих сенаторов США. Как сообщал ранее портал Axios, в последние годы она испытывала серьезные проблемы со здоровьем.