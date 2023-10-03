В Нигере в результате нападения, предположительно, джихадистов погибли 29 военных

По информации агентства AFP, эта атака стала самой крупной с момента начала кризиса в стране в конце июля

ТАСС, 3 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 29 военных погибли в результате нападения в Нигере. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на министерство обороны страны, предполагается, что нападение совершили джихадисты.

По данным агентства, эта атака стала самой крупной с момента начала кризиса в Нигере в конце июля.

26 июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Одним из решений организаторов переворота стала денонсация военных соглашений с Францией, касающихся дислокации французских отрядов и статуса военнослужащих, присутствующих в стране в рамках борьбы с джихадистами. В начале сентября Франция объявила о намерении вывести из Нигера часть военной авиации, использовавшейся для противодействия джихадистам.