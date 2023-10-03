В Белоруссии начались занятия по мобилизационной готовности

Цель занятий - повышение уровня подготовки и слаженности органов управления теробороны к формированию территориальных войск, сообщили в белорусском оборонном ведомстве

МИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Занятия по мобилизационной готовности начались в Белоруссии, в ходе них будут отрабатываться действия органов управления по формированию территориальных войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"Цель занятий - повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

В пресс-службе сообщили, что во всех административных районах пройдут теоретические и практические мероприятия с должностными лицами исполнительных комитетов, военных комиссариатов и администраций пунктов приема мобилизационных ресурсов. Особое внимание будет уделено подготовке военнообязанных, которым в рамках однодневного сбора будут доведены "основы и порядок действий в ходе формирования территориальных войск".

Занятия по мобилизационной готовности завершатся 6 октября.