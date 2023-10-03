3 октября, 05:07,
обновлено 3 октября, 05:22
Военная операция на Украине

Politico: США выделят Украине очередной пакет помощи на этой неделе

AP Photo/ Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
© AP Photo/ Evan Vucci

Издание не сообщило другие подробности

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена на текущей неделе объявит о новом пакете помощи Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

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Издание не сообщает, когда именно будет выделен пакет помощи. Другие подробности не приводятся.

2 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге сообщила, что США "в ближайшее время" передадут Украине новый пакет военной помощи. По словам представителя Белого дома, это будет "посланием" РФ. Так она прокомментировала заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о растущей в западном мире усталости от финансирования Киева. 

Теги:
УкраинаСШАБайден, ДжоВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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