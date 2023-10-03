Politico: США выделят Украине очередной пакет помощи на этой неделе

Издание не сообщило другие подробности

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена на текущей неделе объявит о новом пакете помощи Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Издание не сообщает, когда именно будет выделен пакет помощи. Другие подробности не приводятся.

2 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге сообщила, что США "в ближайшее время" передадут Украине новый пакет военной помощи. По словам представителя Белого дома, это будет "посланием" РФ. Так она прокомментировала заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о растущей в западном мире усталости от финансирования Киева.