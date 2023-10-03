В Аризоне изучают усилия Трампа по пересмотру итогов выборов 2020 года

Следователи хотят выяснить, участвовал ли экс-президент США в частной кампании по проверке выборов, которую проводили республиканцы Аризоны, и попытках составления списков "фальшивых избирателей"

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Следователи в Аризоне изучают усилия бывшего президента США Дональда Трампа и его команды, направленные на пересмотр итогов президентских выборов в 2020 году в этом штате. Об этом сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.

По его данным, следователи выясняют, предпринимал ли Трамп и его союзники какие-либо шаги в 2021 и 2022 годах для пересмотра результатов выборов. Они хотят узнать, участвовал ли экс-президент в частной кампании по проверке выборов, которую проводили республиканцы Аризоны, и попытках составления списков "фальшивых избирателей".

Как уточняет журнал, следователи анализируют документы, распространенные помощниками Трампа, и опрашивают чиновников в штате для выявления доказательств попыток пересмотра итогов выборов.

На президентских выборах в 2020 году Трамп уступил в Аризоне нынешнему президенту США Джо Байдену. Штаб Трампа пытался оспорить итоги в округе Марикопа, население которого превышает 4 млн человек, более половины населения штата. Однако этот иск был отклонен судом.

Позже Трамп также обратил внимание на проблемы с голосованием в других частях страны. "Досрочное голосование в Детройте прошло очень плохо. Люди приходят на избирательные участки, а им говорят: "Извините, вы уже проголосовали", - отмечал политик. Экс-президент указал также на проблемы в штате Пенсильвания, которую в 2020 году он, как и Аризону, уступил Байдену с минимальной разницей в голосах.