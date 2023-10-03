Турция проводит антитеррористическую операцию на всей своей территории

Задействовано более 13 тыс. силовиков, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая

АНКАРА, 3 октября. /ТАСС/. Силы безопасности Турции проводят крупномасштабную антитеррористическую операцию под кодовым названием "Герои" на всей территории республики. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"По состоянию на 08:30 по всей Турции было проведено 466 контртеррористических операций, в которых принимали участие 13 440 сотрудников служб безопасности. В рамках операции "Герои" было задержано 12 членов террористических организаций в Мерсине, Ване, Шанлыурфе, Мардине и Айдыне. Не менее 55 подозреваемых в терроризме были задержаны в ходе операций в Диярбакыре, Газиантепе, Стамбуле, Бурсе, Батмане, Денизли, Адане, Кайсери, Анталье, Конье, Ыспарте и Коджаэли", - написал глава МВД Турции.

Между тем за минувшие сутки, как сообщали местные СМИ, было уже задержано свыше 110 подозреваемых в причастности к запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК).

Операции проводятся после теракта возле здания МВД Турции в Анкаре, ответственность за который взяла на себя РПК. 1 октября два террориста подъехали к воротам здания, один из них привел в действие взрывчатку у пункта охраны. Завязалась перестрелка, в результате которой нейтрализовали второго террориста. Двое полицейских получили легкие ранения. МВД установило, что один из нападавших являлся членом РПК.