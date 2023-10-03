3 октября, 05:48
Военная операция на Украине

Politico: ЕС больше не может поставлять Украине оружие из своих запасов

EPA-EFE/ HANNIBAL HANSCHKE
© EPA-EFE/ HANNIBAL HANSCHKE

По данным источника газеты, в Европе сохраняется высокий уровень политической и общественной поддержки Украины, однако ЕС "уже отдал все, что можно было без угрозы собственной безопасности"

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Страны ЕС больше не могут поставлять Киеву вооружения из собственных запасов без угрозы безопасности сообщества. Об этом газете Politico сообщил европейский чиновник.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы не можем продолжать поставлять [вооружения] из наших запасов", - сказал собеседник издания на условиях анонимности. По его словам, в Европе сохраняется высокий уровень политической и общественной поддержки Украины, однако ЕС "уже отдал все, что можно было без угрозы собственной безопасности".

Представитель администрации президента США Джо Байдена заявил газете, что европейские запасы вооружений "иссыхают в промышленных масштабах после 18 месяцев интенсивных боевых действий". Американские чиновники сообщили Politico, что, хотя у Пентагона еще остаются средства для оказания помощи Киеву, "деньги на пополнение собственных запасов стремительно заканчиваются".

2 октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей американского военного ведомства сообщила, что объем средств для оказания военной помощи Украине в распоряжении Пентагона составляет $5,2 млрд. При нынешних объемах затрат этого хватит еще примерно на шесть месяцев поставок. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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