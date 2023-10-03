СМИ: в Афганистане закрыли две школы из-за сбритых бород у учителей

Газета Hasht-e Subh сообщила, что еще одной причиной закрытия могло стать несоблюдение норм ношения хиджаба

ДУБАЙ, 3 октября. /ТАСС/. Сторонники захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) закрыли две частные школы в провинции Газни (центральная часть страны) из-за того, что учителя в них сбривали бороды. Об этом сообщила газета Hasht-e Subh со ссылкой на местные источники.

По их данным, еще одной причиной принятия решения о прекращении работы учебных заведений могло стать несоблюдение преподавательницами норм ношения хиджаба. Школы были закрыты 2 октября по решению местного филиала министерства повеления благого и запрета предосудительного.

Кроме того, сторонники "Талибана" закрыли еще два центра детского образования в Газни из-за того, что занятия в них посещали девочки - хотя обучение детей разных полов велось в соответствии с требованиями талибов и было раздельным.

21 июня стало известно, что талибы запретили пускать девочек в образовательные центры в Газни. В случае несоблюдения этого нового правила руководству учебных заведений грозит наказание. 6 сентября сторонники "Талибана" закрыли художественную школу в провинции Герат (запад страны) из-за того, что занятия в ней посещали девочки. Центр преподавания исламского искусства работал в Герате на протяжении 40 лет и считался крупнейшим учебным заведением такого рода на всей территории Афганистана.

С приходом к власти в 2021 году талибы приостановили занятия для девочек в средних школах и девушек в вузах, ввели запрет на присутствие в университетах женщин, в том числе представительниц профессорско-преподавательского состава, и распорядились отстранить женщин от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях. Эти решения вызвали волну критики со стороны ряда иностранных государств и международных организаций, включая ООН.