Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине

Всего Киев получил от Хельсинки поддержки почти на €2 млрд

СТОКГОЛЬМ, 3 октября. /ТАСС/. Финляндия намерена направить Киеву новый пакет военной помощи. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Элина Валтонен.

"Финляндия [суммарно] предоставила Украине почти €2 млрд. Наш новый пакет средств оборонного назначения уже готовится", - написала она на странице в соцсети Х (ранее Twitter). Министр также отметила, что Финляндия и Евросоюз продолжат помогать Киеву "так долго, как это потребуется".

Всего Киев получил от Хельсинки поддержки почти на €2 млрд, из них примерно €1,3 млрд приходится на военную помощь.