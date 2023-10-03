3 октября, 06:27
Военная операция на Украине

Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине

Всего Киев получил от Хельсинки поддержки почти на €2 млрд

СТОКГОЛЬМ, 3 октября. /ТАСС/. Финляндия намерена направить Киеву новый пакет военной помощи. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Элина Валтонен.

"Финляндия [суммарно] предоставила Украине почти €2 млрд. Наш новый пакет средств оборонного назначения уже готовится", - написала она на странице в соцсети Х (ранее Twitter). Министр также отметила, что Финляндия и Евросоюз продолжат помогать Киеву "так долго, как это потребуется".

Всего Киев получил от Хельсинки поддержки почти на €2 млрд, из них примерно €1,3 млрд приходится на военную помощь. 

Теги:
УкраинаФинляндияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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