3 октября, 06:59
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о пусках ракет из Газы в сторону моря

Снаряды не перелетали на израильскую территорию

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 октября. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа запустили ракеты в сторону Средиземного моря, снаряды не перелетали на израильскую территорию. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад в приложении управления тыла было активировано предупреждение для незаселенной местности к северу от сектора Газа в связи с ракетными запусками, произведенными из сектора Газа в сторону моря", - говорится в заявлении.

"Снаряды не перелетали на территорию Израиля", - отметили в пресс-службе. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация