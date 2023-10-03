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Военная операция на Украине

В ФРГ призвали ЕС добиваться перемирия на Украине на фоне снижения поддержки США

Депутат парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт выступила против того, чтобы Германия несла расходы по наращиванию вооружений на Украине, чем способствовала бы "продолжению войны, которая наносит нам огромный ущерб и которую можно и нужно было давно закончить"

БЕРЛИН, 3 октября. /ТАСС/. Европейские лидеры должны как можно скорее начать предпринимать шаги для прекращения огня и заключения перемирия на Украине на фоне снижения поддержки Киева со стороны США. Такое мнение выразила депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт.

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По ее мнению, в Брюсселе делают сомнительные выводы на фоне отказа Конгресса США выделить Киеву дальнейшие средства. Она назвала "невероятными" сделанные в этой связи обещания главы евродипломатии Жозепа Борреля "в долгосрочной перспективе выделять Украине €5 млрд в год на закупку современных истребителей и ракет". "Вместо того, чтобы принимать решения о миллиардных поставках оружия и брать на себя расходы за марионеточную войну за США, ЕС должен, наконец, подумать о нуждах своих граждан и добиваться немедленного прекращения огня", - заявила Вагенкнехт на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Политик выступила против того, чтобы Германия несла расходы по наращиванию вооружений на Украине, чем способствовала бы "продолжению войны, которая наносит нам огромный ущерб и которую можно и нужно было давно закончить". Она напомнила, что в отличие от США, страны ЕС выделяют огромные средства на размещение украинских беженцев. "На мой взгляд, Украине нужно не больше оружия, а мир, чтобы можно было начать восстановление страны, в которое было бы гораздо разумнее инвестировать эти деньги", - добавила она.

Конгресс США принял на выходных законопроект, позволяющий продолжать ассигнования на деятельность федерального правительства в условиях отсутствия согласованного государственного бюджета на 2024 финансовый год. Однако по инициативе оппозиционной Республиканской партии США из этого документа были исключены положения о выделении Украине новой крупной финансовой помощи. Исполнительная ветвь власти запрашивала у законодательной в качестве дополнительных расходов в 2023 финансовом году $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Еще $8,5 млрд были запрошены на содействие Украине и другим странам в сфере экономики и безопасности.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Киеве в понедельник заявил, что выделение Украине €5 млрд в качестве военной помощи в 2024 году пока не согласовали, однако в Брюсселе надеются прийти к консенсусу до конца года. 

Теги:
УкраинаСШАГерманияВоенная операция на Украине
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