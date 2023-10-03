3 октября, 07:20,
обновлено 3 октября, 07:47

Оппозиционные фракции парламента Армении бойкотировали обсуждение Римского статута

Александр Рюмин/ ТАСС
Ереван
© Александр Рюмин/ ТАСС

Фракция премьер-министра "Гражданский договор" заявила, что проголосует за принятие законопроекта

ЕРЕВАН, 3 октября. /ТАСС/. Оппозиционные парламентские фракции "Армения" и "Честь имею" бойкотировали обсуждение ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) и вышли из зала заседаний. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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В настоящее время в обсуждениях принимает участие только фракция премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", которая уже заявила, что проголосует за принятие соответствующего законопроекта.

Представитель республики по международно-правовым вопросам Егише Киракосян еще раз заявил, что ратификация Римского статута направлена против тех военных Азербайджана, которые совершили военные преступления на территории Армении.

Оппозиционные армянские партии ранее выступили с заявлением и осудили решение властей ратифицировать данный документ, отметив, что власти Армении таким шагом сознательно подставляют под удар союзнические отношения с Россией, что чревато тяжелыми последствиями для страны.

В МИД РФ сообщили ТАСС, что ратификация Римского статута Арменией будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений. Как подчеркнули на Смоленской площади, продвигаемый армянскими представителями тезис о том, что присоединение к МУС якобы никак не скажется на российско-армянских связях не соответствует действительности, а Ереван не учел ответные предложения Москвы по статуту. 

Теги:
АрменияПашинян, Никол Воваевич
© Информационное агентство ТАСС
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