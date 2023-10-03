Лебедев заявил, что Молдавия не будет участвовать в саммите СНГ

Он пройдет 13 октября в Бишкеке, сообщил генеральный секретарь СНГ

МИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Молдавия и Украина, которые де-юре все еще остаются в составе СНГ, не будут участвовать в заседании Совета глав государств Содружества, которое пройдет в середине октября в Бишкеке. Об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Большинство стран подтвердили свое участие. Что касается присутствия Украины и Молдовы, то с сожалением я должен сообщить, что они не будут представлены на заседании Совета глав государств, заседании Совета министров иностранных дел. Воздерживаются от участия, хотя они остаются де-юре членами Содружества Независимых Государств", - сказал он журналистам в Минске перед началом очередного заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества.

Генсек СНГ добавил, что в настоящее время "нет информации, что кто-то [еще] откажется от участия". "По крайней мере, та информация, которой мы сейчас располагаем, она говорит о том, и мы надеемся очень на это, что большинство государств, за исключением Украины и Молдовы, будут представлены на этих форумах", - подчеркнул Лебедев.

Очередное заседание Совета глав государств СНГ запланировано в Бишкеке 13 октября.