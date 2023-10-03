Минюст Украины продаст судно из Танзании, конфискованное в 2016 году за посещение Крыма

Стартовая цена лота составляет около $620 тыс.

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минюст Украины решил продать судно Sky Moon, задержанное в 2016 году украинскими пограничниками за посещение Крыма. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Арестованное судно Sky Moon ждет своего нового владельца в Одесской области. Лот выставило на продажу <...> управление обеспечения принудительного исполнения решений по Одесской области Южного межрегионального управления Минюста", - говорится в сообщении.

Ведомство приводит подробные характеристики лота. В частности, отмечается, что универсальное грузовое судно было построено в 1978 году в Норвегии, ходило под флагом Танзании. Стартовая цена лота составляет 22 844 400 гривен (около $620 тыс.).

В феврале 2018 года Государственная пограничная служба Украины сообщала, что передаст Sky Moon военно-морским силам страны. Судно было задержано морской погранохраной в ноябре 2016 года на Дунае. Оно следовало из Севастополя в порт Джурджулешты. На борту находились девять членов экипажа - граждан Сирии. Пресс-служба Генпрокуратуры Украины сообщала, что в отношении капитана был составлен обвинительный акт, а остальных членов команды привлекли к административной ответственности. В марте 2017 года Одесский суд постановил конфисковать судно.