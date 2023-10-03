Лебедев заявил, что взаимодействие СНГ и БРИКС находится в начальной стадии

Ему планируется придать новый импульс, отметил генеральный секретарь СНГ

МИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Взаимодействие СНГ со странами БРИКС находится в начальной стадии, но ему планируется придать новый импульс. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Что касается БРИКС, то здесь взаимодействие в начальной стадии, но мы настроены на то, чтобы этому взаимодействую придать новые импульсы", - сказал он перед началом проходящего в Минске очередного заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества.

Лебедев отметил, что в настоящее время сотрудничество СНГ с БРИКС осуществляется в основном в рамках участия стран объединений в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "В частности, провели несколько мероприятий экономического характера: экономический форум стран СНГ прошел в марте в Москве, на котором БРИКС была представлена, в частности, представители Индии были, Китайской Народной Республики. Это в рамках взаимодействия СНГ и ШОС, которое, конечно, носит более тесный характер. Совсем недавно, 27 сентября, в Пекине состоялась встреча руководителей рабочих структур ШОС, СНГ и ОДКБ. <...> Обсудили все актуальные вопросы взаимодействия и договорились о продолжении сотрудничества. В этой тройке взаимодействие идет достаточно активно и результативно", - сообщил генсек СНГ.

"Я как генсек [СНГ] пригласил генеральных секретарей ШОС и ОДКБ на очередное заседание Совета глав государств [СНГ, которое запланировано 13 октября] в Бишкеке, мы надеемся, что эти генеральные секретари будут", - добавил Лебедев.

В ходе состоявшегося 22-24 августа в Йоханнесбурге саммита БРИКС его участники достигли договоренности о расширении организации, в состав которой с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной итогам саммита, заявил, что Россия при обсуждении следующего расширения БРИКС уделит приоритетное внимание кандидатурам Казахстана и Белоруссии. Председательство в БРИКС перейдет к Москве в 2024 году.