3 октября, 08:09
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку сообщили о гибели 191 военнослужащего армии Азербайджана в ходе операции в Карабахе

Также погибли 12 сотрудников МВД и один гражданский

БАКУ, 3 октября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана обновило список военнослужащих армии республики, погибших при проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе 19-20 сентября.

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Согласно обновленному списку, опубликованному на сайте военного ведомства, в ходе операции погиб 191 военнослужащий азербайджанской армии. Первоначально сообщалось о 180 погибших, личность 11 военнослужащих не была установлена.

Кроме того, погибли 12 служащих министерства внутренних дел республики. Ранение получили 511 военнослужащих. Согласно информации Минздрава Азербайджана, в ходе операции также погиб один и ранен один гражданский. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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