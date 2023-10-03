В Баку сообщили о гибели 191 военнослужащего армии Азербайджана в ходе операции в Карабахе

Также погибли 12 сотрудников МВД и один гражданский

БАКУ, 3 октября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана обновило список военнослужащих армии республики, погибших при проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе 19-20 сентября.

Согласно обновленному списку, опубликованному на сайте военного ведомства, в ходе операции погиб 191 военнослужащий азербайджанской армии. Первоначально сообщалось о 180 погибших, личность 11 военнослужащих не была установлена.

Кроме того, погибли 12 служащих министерства внутренних дел республики. Ранение получили 511 военнослужащих. Согласно информации Минздрава Азербайджана, в ходе операции также погиб один и ранен один гражданский.