Маккарти опроверг обвинения в заключении "сепаратной сделки по Украине" с Байденом

По словам спикера Палаты представителей Конгресса США, он "не разговаривал с президентом уже несколько месяцев"

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) опроверг заявления конгрессмена Мэтта Гетца (республиканец от штата Флорида) о заключении "секретной сепаратной сделки по Украине" с президентом США Джо Байденом. Об этом Маккарти заявил в интервью телеканалу Newsmax

"С президентом Байденом не существует никакой дополнительной сделки. Я не разговаривал с президентом уже несколько месяцев", - заявил спикер. Маккарти также добавил, что считает ходатайство о его отстранении с поста "личным решением" Гетца.

Гетц ранее призвал Маккарти объяснить, в чем заключалась "секретная сепаратная сделка по Украине", которую тот, по мнению конгрессмена, заключил с президентом США. С точки зрения Гетца, высказывания Байдена, по сути, свидетельствуют о том, что Маккарти мог выработать с демократами закулисную договоренность о вынесении на рассмотрение вопроса о продолжении финансирования Украины после утверждения решений о федеральном бюджете США

Как отмечает агентство Associated Press, Гетц 2 октября подал ходатайство об отстранении Маккарти с поста спикера нижней палаты американского парламента. Гетц обвинил Маккарти во лжи Палате представителей и президенту США по вопросу продления финансирования правительства. По мнению конгрессмена, Палате представителей нужно "новое руководство, которому можно доверять", передает телеканал CNN.

Конгресс США принял, Байден подписал на выходных законопроект, позволяющий продолжать ассигнования на деятельность федерального правительства в условиях отсутствия согласованного государственного бюджета на начавшийся в стране 1 октября 2024 финансовый год. Однако по инициативе республиканцев из этого документа были исключены положения о выделении Украине новой крупной финансовой помощи. Исполнительная ветвь власти запрашивала у законодательной в качестве дополнительных расходов в 2023 финансовом году $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на содействие Украине и нескольким другим странам в сфере экономики и безопасности. Эти или какие-либо схожие пункты не вошли в одобренный Конгрессом документ, который был подписан Байденом вечером 30 сентября и обрел таким образом силу закона.