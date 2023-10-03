СМИ: глава МИД Швеции забыл паспорт и не смог въехать на Украину

Газета Presse сообщила, что чиновники на польско-украинской границе не пропустили Тобиаса Билльстрема

ВЕНА, 3 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем не смог принять участие во встрече глав МИД ЕС в Киеве в понедельник, так как забыл свой паспорт. Об этом пишет австрийская газета Presse со ссылкой на дипломатические источники.

"Главный дипломат Швеции Тобиас Билльстрем, как предполагается, забыл свой паспорт, поэтому усердные чиновники на польско-украинской границе не пропустили его", - пишет издание.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что на прошедшее 2 октября в Киеве выездное заседание Совета ЕС на уровне глав внешнеполитических ведомств прибыли все министры иностранных дел стран - членов сообщества, тогда как в действительности четверо из них отсутствовали. Однако телеканал CNN сообщил, что только 23 министра иностранных дел Евросоюза приехали в Киев, от четырех стран в украинскую столицу прибыли чиновники рангом ниже. Так, Швецию и Латвию представляли государственные секретари МИД, Польшу - замминистра, а Венгрию - замгоссекретаря МИД.

По итогам встречи Совета ЕС на уровне глав внешнеполитических ведомств в Киеве не было озвучено каких-либо практических решений. При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции заявил, что сам факт поездки министров на Украину - "это сильнейший жест поддержки Украины".